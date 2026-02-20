Sardegna onora l’eroe Diana | un murales fenice di speranza risorge

A Pabillonis, un murales dedicato ad Alessandro Diana è stato dipinto per ricordare il giovane volontario scomparso nel 2017 durante un intervento antincendio. L’opera raffigura una fenice che risorge, simbolo di speranza e rinascita. La comunità locale ha deciso di rendere omaggio a Diana con questa immagine simbolica, posizionata nel centro del paese. Il murales rappresenta un gesto di memoria e di solidarietà per il suo sacrificio.

Pabillonis rende omaggio ad Alessandro Diana con un murales che celebra la rinascita. Pabillonis, un piccolo centro del Sardegna, ha inaugurato un murales dedicato ad Alessandro Diana, il giovane volontario della Protezione Civile scomparso nel 2017 durante un intervento antincendio. L'opera, realizzata dall'artista francese Cassandre con la collaborazione della sua compagna Sofia, è un simbolo di speranza e un omaggio all'impegno civile, trasformando un angolo del paese in un luogo di memoria e riflessione. La tragedia e l'eroismo di Alessandro Diana. Il 17 settembre 2017, Alessandro Diana, diciottenne componente attivo della Protezione Civile di Pabillonis, è deceduto in un incidente stradale mentre si recava ad assistere alle operazioni di spegnimento di un incendio che aveva colpito le campagne circostanti.