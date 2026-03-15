Mercoledì prossimo a Teramo si svolgerà una cerimonia per ricordare Stefano Bandini, il giovane pilota che nel 2005 ha perso la vita mentre operava con un Canadair della Protezione Civile. La commemorazione si terrà nel luogo che lo vedeva coinvolto nelle operazioni di soccorso e salvataggio. La comunità locale si riunirà per rendere omaggio alla sua memoria.

Mercoledì prossimo si terrà a Teramo la commemorazione di Stefano Bandini, un giovane pilota teramano che perse la vita nel 2005 mentre operava con un Canadair della Protezione Civile. L’evento sarà ospitato presso la Villa Comunale intitolata al suo nome, situata all’ingresso di Viale Bovio, e vedrà la partecipazione del Sindaco Gianguido D’Alberto e del Presidente dell’associazione culturale Teramo Nostra, Piero Chiarini. La memoria di questo eroe civile, premiato postumo con la Medaglia d’Oro dal Presidente della Carlo Azeglio Ciampi, verrà onorata per ricordare come la sua decisione finale abbia salvato un intero centro abitato in Toscana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo onora Bandini: l’eroe che salvò un paese

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