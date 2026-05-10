Sempio Uno bianca Diabolik | chi si fida più della giustizia?
Nel 2007 un omicidio ha sconvolto il paese, lasciando ancora molti dubbi sulla verità dei fatti. A distanza di trent’anni, i casi di poliziotti coinvolti in crimini rimangono al centro dell’attenzione pubblica. La vicenda, che ha radici nelle azioni di gruppi criminali e nelle indagini di polizia, continua a sollevare interrogativi sulla fiducia nel sistema giudiziario. La storia di questi eventi evidenzia come alcuni episodi ancora non siano stati chiariti completamente.
L’omicidio che ha scosso l’Italia nel 2007 resta un mistero. I crimini dei poliziotti killer tornano attuali dopo 30 anni. E pure la sentenza sull’esecuzione di Fabrizio Piscitelli non regge più. Che fine ha fatto la certezza della pena? I giudici a marzo hanno vinto il referendum sulla riforma Nordio, ma a distanza di un mese e mezzo dal voto si scopre che a perdere non è stata Giorgia Meloni né la maggioranza di centrodestra, ma la possibilità di riformare la giustizia. Lo si vede in questi giorni, con il caso Garlasco, ma anche con la riapertura delle indagini sulla cosiddetta Banda della Uno bianca e l’assoluzione del presunto assassino di Fabrizio Piscitelli, un pluripregiudicato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre era seduto su una panchina nel parco degli Acquedotti di Roma.🔗 Leggi su Laverita.info
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