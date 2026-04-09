Nel Sud-Est asiatico, la Cina si afferma come una potenza credibile, sostenuta dall’alleanza con il Pakistan e dalla partecipazione alle negoziazioni sulla tregua tra Stati Uniti, Israele e Iran. La collaborazione tra i paesi coinvolti evidenzia un ruolo chiave di Pechino nel conflitto e nelle dinamiche di stabilità regionale. La posizione di Pechino si rafforza grazie alla sua presenza nelle trattative e alle relazioni con i paesi del territorio.

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© Cms.ilmanifesto.it - Il Sud-Est asiatico si fida di più della Cina, «potenza responsabile»

Dazi, la bocciatura della Corte Suprema aiuta soprattutto Brasile, Cina e Sud-est asiatico. Per l’Ue cambia pocoGli Stati che beneficeranno di più della bocciatura dei dazi arrivata dalla Corte Suprema sono Brasile e Cina.

Laos e Cambogia, i baluardi di Pechino nel Sud-Est asiaticoLaos e Cambogia sono due nazioni storicamente legate alla Francia e all’Indocina francese, ma sono anche due realtà vivaci e produttive.

Lost Civilizations | Impossible Constructions and Collapses

Temi più discussi: Oocl lancia il servizio Sis tra Sud-est asiatico, India e Pakistan; India: le esportazioni di diesel verso il Sud-est asiatico toccano i massimi da 7 anni a marzo a causa del conflitto iraniano; Alla scoperta dei gioielli del Sud Est asiatico; Csg: controllata ottiene commesse per sistemi difesa aerea in Sud-Est Asia da 2,5 mld$.

Csg: controllata ottiene commesse per sistemi difesa aerea in Sud-Est Asia da 2,5 mld$(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 apr - Il gruppo della Difesa Csg, attraverso la controllata Excalibur International, ha siglato due ... ilsole24ore.com

Alla scoperta dei gioielli del Sud Est asiaticol country hopping è uno dei più recenti trend di viaggio e KIBO lo propone in una delle aree del mondo nella quale è specialista: il Sud Est asiatico. Collaborando da anni con i migliori operatori loc ... dailygreen.it

Catania-Montreal, Air Canada apre la rotta: «Una finestra sul mondo» per Sicilia e Nord America È stato presentato questa mattina nella sede della Camera di commercio del Sud Est Sicilia il nuovo volo diretto Catania-Montreal operato da Air Canada, attivo d - facebook.com facebook

Il Sud-est asiatico ha assunto sempre maggiore rilevanza per le direttrici nazionali di diplomazia della crescita. Su delega del Ministro @Antonio_Tajani, prime consultazioni bilaterali a #Singapore tra il SG di #Farnesina Amb. Guariglia e l’omologo Albert Chu x.com