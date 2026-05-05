Belve Crime chi sono gli ospiti del 5 maggio 2026 Uno bianca il delitto Mazza e l’esecuzione di Diabolik | le anticipazioni sulla puntata

Il 5 maggio 2026, la trasmissione Belve Crime presenterà un episodio speciale dedicato alla cronaca nera, con tre ospiti di rilievo del panorama giudiziario italiano. Tra i temi principali ci sono il caso di uno sconosciuto coinvolto in un omicidio, il delitto legato a un nome noto nel settore criminale e l’esecuzione di un personaggio chiamato Diabolik. La puntata si concentrerà sulle vicende giudiziarie legate a questi eventi.

Roma, 5 maggio 2026 – Belve riaccende i riflettori con uno spin-off interamente dedicato alla cronaca nera, portando tre figure centrali del panorama giudiziario nazionale a sedersi sullo sgabello più temuto del piccolo schermo. Un appuntamento che segna la ripartenza di una narrazione cruda, arricchita dalla presenza di Elisa De Marco, conosciuta sul web con lo pseudonimo di Elisa True Crime, la quale fornisce il perimetro storico e investigativo necessario per inquadrare i protagonisti prima dei faccia a faccia. Francesca Fagnani conduce le interviste cercando di esplorare gli angoli bui di vicende che hanno segnato la memoria collettiva, focalizzandosi su chi ha vissuto il crimine in prima persona.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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