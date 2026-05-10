I pubblici ministeri di Pavia hanno accusato un uomo di essere ossessionato dal sesso non consensuale e di aver cercato stupri online. Dalle indagini e dal materiale sequestrato, risultano elementi che collegano l’indagato all’omicidio di una donna. Sempio è attualmente l’unico indagato nel caso e le autorità hanno raccolto prove che puntano a questa ipotesi. La procura prosegue le indagini per chiarire i fatti.

Per i pm di Pavia Andrea Sempio era «ossessionato dal sesso non consenziente». Dalle analisi del materiale sequestrato a Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono «ricerche online di materiale violento ed estremamente disturbante, ricerche su modalità di aggressione sessuale, immagini reiterate di stupri ed azioni atroci contro le donne, dalle quali traspare odio riempito di orrore». Le accuse lette durante l'interrogatorio E' quanto scrivono i pm Stefano Civardi, Valentina De Stefano e Giuliana Rizza nell'atto d'accusa letto ad Andrea Sempio nel corso dell'interrogatorio che si è svolto mercoledì scorso.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Sempio ossessionato dal sesso non consenziente, cercava stupri online»: le accuse dei pm di Pavia

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