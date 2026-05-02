Delitto Garlasco da Dna al profilo psicologico | gli elementi della Procura per ipotesi movente sessuale per Sempio

Andrea Sempio è stato convocato in Procura a Pavia per un nuovo interrogatorio, dopo che le indagini hanno modificato l’ipotesi di reato riguardo al delitto di Chiara Poggi. Le autorità hanno analizzato il DNA e studiato il profilo psicologico di Sempio, ipotizzando un movente di natura sessuale. La procura sta valutando diversi elementi per approfondire il possibile coinvolgimento dell’indagato nel caso.