Delitto Garlasco da Dna al profilo psicologico | gli elementi della Procura per ipotesi movente sessuale per Sempio
Andrea Sempio è stato convocato in Procura a Pavia per un nuovo interrogatorio, dopo che le indagini hanno modificato l’ipotesi di reato riguardo al delitto di Chiara Poggi. Le autorità hanno analizzato il DNA e studiato il profilo psicologico di Sempio, ipotizzando un movente di natura sessuale. La procura sta valutando diversi elementi per approfondire il possibile coinvolgimento dell’indagato nel caso.
Andrea Sempio è stato convocato in Procura a Pavia per l'ultimo interrogatorio dopo il cambio di ipotesi di reato in relazione al delitto di Chiara Poggi. Sempio è ora accusato di omicidio volontario senza il concorso con altri, spinto dal movente passionale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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