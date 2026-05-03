Un uomo ha scritto di aver inviato circa tremila messaggi su un forum online, raccontando di essere stato ossessionato da una ragazza tra i 18 e i 20 anni. In uno dei suoi commenti ha affermato che l’unica volta in cui si è innamorato è stata durante un periodo difficile della sua vita. Sono stati pubblicati anche commenti che riguardano accuse di stupri, suscitando reazioni e discussioni online.

“L’unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20, Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita coime lo ha avuto la mia ex one-itis (ossessione per una ragazza, ndr)”. A riportare questo messaggio è il Corriere: è stato postato sul forum ‘Italian Seduction’ dal nickname Andreas e l’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, ha confermato che l’autore è il suo assistito, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. All’epoca dei fatti Sempio aveva 19 anni, la vittima 26.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Andrea Sempio e i 3mila messaggi sul forum online: “Tra i 18 e i 20 anni ero ossessionato da una ragazza”. Commenti choc sugli stupri

Notizie correlate

Garlasco, Sempio inviò 3mila messaggi su un forum di seduzione: "Tra i 18 e i 20 anni ero ossessionato da una ragazza"3mila messaggi inviati da Andrea Sempio col nickname "Andreas" tra il 2009 e il 2016 sul forum italiano di seduzione dove ci si scambia consigli e...

Leggi anche: Andrea Sempio e quei 3mila messaggi sul forum di seduzione: «A 18 anni ero ossessionato da una ragazza». La frase shock sullo stupro

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Le indagini su Andrea Sempio, dall’inizio; Storie italiane - Pm Pavia: Andrea Sempio uccise da solo Chiara Poggi per un rifiuto sessuale - Video; Lo choc di Andrea Sempio: Non frequentavo Chiara Poggi, movente sessuale incomprensibile; Quarto Grado: Garlasco: nuove accuse ad Andrea Sempio, ha ucciso Chiara Poggi dopo un rifiuto Video.

Garlasco, i post di Andrea Sempio in un forum: la fissazione per una ragazza e i commenti choc sugli stupriI post in un forum per seduttori attribuiti ad Andrea Sempio: l'ossessione per una ragazza nei messaggi dell'indagato per il delitto di Garlasco ... virgilio.it

Garlasco, Sempio era Andreas in un forum: gli inquirenti davanti a 3 mila messaggi in 7 anniL'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi era attivo sul sito Italian seduction club tra il 2009 e il 2016, la legale conferma che era lui ... huffingtonpost.it

Corriere della Sera. . Le coincidenze erano tante. A cominciare da quel nickname, «Andreas». E poi, l’età. L’auto che (da sempre) guida. I nomi degli zii. Per questo alcuni vecchi post rimbalzavano sui social, attribuiti ad Andrea Sempio, il 38enne indagato per - facebook.com facebook

#Garlasco Il 6 maggio Andrea #Sempio sarà davanti alla Procura di Pavia. Accusato di essere l'unico assassino di Chiara #Poggi, dovrà decidere se rispondere alle domande dei magistrati oppure se depositare una memoria e rilasciare dichiarazioni spontan x.com