Sempio gettò nella spazzatura un biglietto con scritto assassino I pm | Al rifiuto di Chiara ebbe una reazione esplosiva improvvisa

Il 26 febbraio di un anno fa, un uomo portò un biglietto con la parola «assassino» scritto sopra e lo gettò in un bidone dell’isola ecologica distante da casa. Quel giorno, fu convocato dai carabinieri di Voghera per una notifica. Nei giorni successivi, i magistrati hanno riferito che, in risposta a un rifiuto di Chiara, l’uomo avrebbe avuto una reazione improvvisa e violenta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui