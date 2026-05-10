Sempio gettò nella spazzatura un biglietto con scritto assassino I pm | Al rifiuto di Chiara ebbe una reazione esplosiva improvvisa
Il 26 febbraio di un anno fa, un uomo portò un biglietto con la parola «assassino» scritto sopra e lo gettò in un bidone dell’isola ecologica distante da casa. Quel giorno, fu convocato dai carabinieri di Voghera per una notifica. Nei giorni successivi, i magistrati hanno riferito che, in risposta a un rifiuto di Chiara, l’uomo avrebbe avuto una reazione improvvisa e violenta.
Un foglietto con delle frasi sconnesse ma una parola chiara: «assassino». Andrea Sempio lo butta in un bidone di un’isola ecologica lontano da casa sua il 26 febbraio di un anno fa, giorno in cui è chiamato in caserma dai carabinieri di Voghera per una notifica. La circostanza è contestata a Sempio in una lunga nota dei pm di Pavia durante l'interrogatorio del 6 maggio durante il quale l’indagato per l'omicidio di Chiara Poggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Come riportato da «Il Corriere della sera», «la Repubblica» e La Stampa», nel corso di tre ore di esposizione delle accuse, Sempio si sente leggere il contenuto...🔗 Leggi su Feedpress.me
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