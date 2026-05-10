Sempio e il foglietto parla l’avvocato | Erano gli appunti per registrare un video per uno spettacolo

Un avvocato ha commentato la vicenda riguardante un foglietto con la parola “assassino” che ha coinvolto un uomo, sostenendo che si tratti di appunti preparatori per un video destinato a uno spettacolo. La dichiarazione è stata resa attraverso un video in cui si afferma che si tratta di un fraintendimento e di un errore di interpretazione dei fatti e delle prove. La vicenda si svolge in un contesto giudiziario ancora in evoluzione.

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Pavia, 10 maggio 2026 – “Siamo difronte all’ ennesimo travisamento dei fatti e della prova”. Inizia così il video con cui Liborio Cataliotti spiega perché il foglietto con la parola “assassino” contestato ad Andrea Sempio vada contestualizzato. “L’appunto che inizia con le scaletta “cucina”, “sala”, “tv” e finisce con “assassino” era funzionale allo spettacolo “La fabbrica degli innocenti” per il quale gli era stato chiesto di rappresentare un video quando aveva scoperto di essere indagato per l’ennesima volta. Abbiamo anche gli audio che comprovano questo tipo di lettura”. https:www.ilgiorno.itvideosempio-foglietto-difesa-cataliotti-jt461kcl Il difensore confuta anche la contestazione che i carabinieri fanno a Sempio di aver gettato il sacco dell’immondizia lontano da casa sua.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sempio e il foglietto, parla l’avvocato: “Erano gli appunti per registrare un video per uno spettacolo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sempio e il foglietto, parla il legale: il video Garlasco, gli appunti e le ricerche di Andrea SempioDai quaderni alle agendine fino ai dispositivi elettronici da cui sono emerse particolari ricerche sul web. Argomenti più discussi: Garlasco, il mistero del foglio con gli appunti del delitto: Andrea Sempio lo gettò nei rifiuti, ma lontano da casa; Garlasco, l’intercettazione del padre di Sempio: Il pm Venditti mi disse: finirà presto; Mattarella premia i 28 nuovi Alfieri. I giovani coltivano valori positivi; Garlasco, i carabinieri sul movente: Furia omicida per effetto domino.