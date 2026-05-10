Sempio e il foglietto parla il legale | il video

Il legale di Sempio ha commentato il video relativo al foglietto, spiegando che non si tratta di nulla di nascosto. Secondo quanto dichiarato, quei appunti erano destinati a registrare un audio durante una trasmissione. Nessun elemento suggerirebbe comportamenti sospetti o finalità diverse da quelle dichiarate. La vicenda si concentra sull’interpretazione di un video che mostra un foglietto e le sue reali funzioni.

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