Sempio e il foglietto parla il legale | il video
Il legale di Sempio ha commentato il video relativo al foglietto, spiegando che non si tratta di nulla di nascosto. Secondo quanto dichiarato, quei appunti erano destinati a registrare un audio durante una trasmissione. Nessun elemento suggerirebbe comportamenti sospetti o finalità diverse da quelle dichiarate. La vicenda si concentra sull’interpretazione di un video che mostra un foglietto e le sue reali funzioni.
Liborio Cataliotti: “Non c’è alcun mistero. Quellio erano gli appunti per registrare un auio in una trasmissione. E' l'ennesimo travisamente di una prova" .🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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