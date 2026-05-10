Sempio e il foglietto con scritto assassino Il pm | Al rifiuto di Chiara ebbe una reazione esplosiva improvvisa

Il 26 febbraio di un anno fa, l’uomo portò un foglietto con scritte sconnesse, tra cui la parola “assassino”, e lo gettò in un bidone di un’isola ecologica distante dalla sua abitazione. Quel giorno, fu convocato dai carabinieri di Voghera per una notifica. Durante l’interrogatorio, il pubblico ministero ha riferito che l’uomo ebbe una reazione esplosiva improvvisa quando Chiara rifiutò di rispondere alle sue domande.

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