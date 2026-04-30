La Procura di Pavia ha convocato in data 6 maggio Andrea Sempio per un interrogatorio nell’ambito di un’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. L’unico indagato risulta essere Sempio, accusato di aver ucciso la giovane donna con l’aggravante di sevizie e motivi futili. L’inchiesta si concentra sulla possibile responsabilità di Sempio, che secondo le accuse avrebbe agito dopo un rifiuto a un suo approccio sessuale.

La Procura di Pavia ha invitato Andrea Sempio per un interrogatorio il 6 maggio. Nell’atto l’unico indagato nella nuova inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi compare come l’ unico autore del delitto, aggravato «dalle sevizie e dai futili motivi». Nessun cenno a ignoti non identificati o ad Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Il movente: il rifiuto della vittima a un approccio sessuale. Dell’invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini si ricavano i due elementi nuovi a carico di Sempio: il movente e la dinamica dell’omicidio. L’indagato, secondo la Procura,...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Garlasco, l’accusa dei pm a Sempio: «Uccise Chiara Poggi dopo il rifiuto a un approccio sessuale»

Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina»

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