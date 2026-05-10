Sempio contro Chiara Poggi in un' aggressione cieca e sproporzionata | cosa dice l' atto di accusa della Procura di Pavia

Andrea Sempio si sarebbe scagliato contro Chiara Poggi con "un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia delle persona che si era opposta". Lo sostiene la Procura di Pavia nel suo atto.🔗 Leggi su Today.it

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