Seicento alunni in campo per i Giochi della gioventù
Giovedì scorso si sono svolti i Giochi della gioventù, coinvolgendo circa seicento studenti provenienti da diverse scuole della regione. L’evento si è tenuto in un impianto sportivo all’aperto, con diverse discipline praticate dai ragazzi durante la giornata. Le competizioni si sono svolte senza incidenti, mentre gli organizzatori hanno fornito supporto logistico e sanitario. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti di diverse età e scuole, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica tra i giovani.
La primavera porta con sé tanta voglia di sport, soprattutto nei più giovani. Giovedì scorso, 7 maggio, si sono svolti i giochi intercomunali delle gioventù, col coinvolgimento di circa 600 studenti provenienti dai plessi di San Benedetto Val di Sambro e Pian del Voglio, Monghidoro, Loiano, Monzuno e Vado, Castiglione dei Pepoli e Lagaro e Camugnano. La rassegna ha visto i giovani atleti ritrovarsi presso l’impianto sportivo ‘ Giuseppe Taglioli ’ appena rinnovato per cimentarsi nelle varie pratiche dell’ atletica leggera, in un clima di grande divertimento. "Lo sport è valore fondante – ricorda Leonardo Matranga, consigliere con delega allo sport – per la crescita dei ragazzi, perché insegna la lealtà, la dedizione e l’importanza di lottare per i propri obiettivi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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