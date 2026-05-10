Seicento alunni in campo per i Giochi della gioventù

Giovedì scorso si sono svolti i Giochi della gioventù, coinvolgendo circa seicento studenti provenienti da diverse scuole della regione. L’evento si è tenuto in un impianto sportivo all’aperto, con diverse discipline praticate dai ragazzi durante la giornata. Le competizioni si sono svolte senza incidenti, mentre gli organizzatori hanno fornito supporto logistico e sanitario. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti di diverse età e scuole, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica tra i giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La primavera porta con sé tanta voglia di sport, soprattutto nei più giovani. Giovedì scorso, 7 maggio, si sono svolti i giochi intercomunali delle gioventù, col coinvolgimento di circa 600 studenti provenienti dai plessi di San Benedetto Val di Sambro e Pian del Voglio, Monghidoro, Loiano, Monzuno e Vado, Castiglione dei Pepoli e Lagaro e Camugnano. La rassegna ha visto i giovani atleti ritrovarsi presso l’impianto sportivo ‘ Giuseppe Taglioli ’ appena rinnovato per cimentarsi nelle varie pratiche dell’ atletica leggera, in un clima di grande divertimento. "Lo sport è valore fondante – ricorda Leonardo Matranga, consigliere con delega allo sport – per la crescita dei ragazzi, perché insegna la lealtà, la dedizione e l’importanza di lottare per i propri obiettivi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Seicento alunni in campo per i Giochi della gioventù ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Blessed Philip Rinaldi – The Third Successor of Don Bosco and Spiritual Father of Late Vocations Notizie correlate Giochi della Gioventù ad Avellino: finali di atletica al Campo Coni, ma le scuole superiori disertanoAvellino, 10 aprile 2026 – Ieri al Campo Coni di Avellino si sono disputate le finali provinciali dei Giochi della Gioventù di atletica leggera, per... 12 Medaglie d’oro per i ragazzi della Cesalpino ai Giochi della GioventùArezzo, 8 aprile 2026 – Si sono tenuti mercoledì 1° aprile 2026 presso lo Stadio di Atletica "E.