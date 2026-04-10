Giochi della Gioventù ad Avellino | finali di atletica al Campo Coni ma le scuole superiori disertano

Da avellinotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri al Campo Coni di Avellino si sono svolte le finali provinciali dei Giochi della Gioventù di atletica leggera, coinvolgendo studenti delle scuole superiori e delle medie. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti, mentre molte scuole superiori non hanno preso parte all’evento. La giornata si è concentrata sulle gare di corsa, salto e lancio, con i risultati che saranno consegnati nelle prossime settimane.

Avellino, 10 aprile 2026 – Ieri al Campo Coni di Avellino si sono disputate le finali provinciali dei Giochi della Gioventù di atletica leggera, per le scuole secondarie di primo e secondo grado. In pista c'erano ragazzi. Nelle tribune, le assenze. Tra gli istituti superiori della provincia, uno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Nuovi Giochi della Gioventù, proroga delle iscrizioni per le scuole fino al 6 marzoLa scadenza per le iscrizioni ai Nuovi Giochi della Gioventù per l'anno scolastico 20252026 è stata spostata al 6 marzo 2026.

Nuovi Giochi della Gioventù 2025/26: le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM. Aperte le iscrizioniÈ disponibile la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito con le istruzioni per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù nell’anno...

Temi più discussi: A Mazara del Vallo si sono disputati i nuovi Giochi della Gioventù; GIOCHI DELLA GIOVENTÙ Tornano le gare delle scuole: i risultati e le foto; 3 milioni ai Nuovi Giochi della Gioventù: le risorse distribuite agli Uffici scolastici regionali. Decreto; Progetto regionale Educazione Fisica a.s. 2025/2026 – Integrazione.

giochi della gioventù giochi della gioventù adGIOCHI DELLA GIOVENTÙ Tornano le gare delle scuole: i risultati e le fotoNUOTO Alla piscina della Faustina a Lodi il primo atto delle competizioni studentesche provinciali ... ilcittadino.it

giochi della gioventù giochi della gioventù ad12 Medaglie d’oro per i ragazzi della Cesalpino ai Giochi della GioventùIl ritorno dei Giochi della Gioventù, una storica competizione nata nel 1969 grazie all'idea visionaria di Giulio Onesti ... lanazione.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.