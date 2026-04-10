Giochi della Gioventù ad Avellino | finali di atletica al Campo Coni ma le scuole superiori disertano

Ieri al Campo Coni di Avellino si sono svolte le finali provinciali dei Giochi della Gioventù di atletica leggera, coinvolgendo studenti delle scuole superiori e delle medie. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti, mentre molte scuole superiori non hanno preso parte all’evento. La giornata si è concentrata sulle gare di corsa, salto e lancio, con i risultati che saranno consegnati nelle prossime settimane.

Avellino, 10 aprile 2026 – Ieri al Campo Coni di Avellino si sono disputate le finali provinciali dei Giochi della Gioventù di atletica leggera, per le scuole secondarie di primo e secondo grado. In pista c'erano ragazzi. Nelle tribune, le assenze. Tra gli istituti superiori della provincia, uno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Nuovi Giochi della Gioventù, proroga delle iscrizioni per le scuole fino al 6 marzoLa scadenza per le iscrizioni ai Nuovi Giochi della Gioventù per l'anno scolastico 20252026 è stata spostata al 6 marzo 2026. Nuovi Giochi della Gioventù 2025/26: le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM. Aperte le iscrizioniÈ disponibile la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito con le istruzioni per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù nell’anno... Temi più discussi: A Mazara del Vallo si sono disputati i nuovi Giochi della Gioventù; GIOCHI DELLA GIOVENTÙ Tornano le gare delle scuole: i risultati e le foto; 3 milioni ai Nuovi Giochi della Gioventù: le risorse distribuite agli Uffici scolastici regionali. Decreto; Progetto regionale Educazione Fisica a.s. 2025/2026 – Integrazione. GIOCHI DELLA GIOVENTÙ Tornano le gare delle scuole: i risultati e le fotoNUOTO Alla piscina della Faustina a Lodi il primo atto delle competizioni studentesche provinciali ... ilcittadino.it 12 Medaglie d’oro per i ragazzi della Cesalpino ai Giochi della GioventùIl ritorno dei Giochi della Gioventù, una storica competizione nata nel 1969 grazie all'idea visionaria di Giulio Onesti ... lanazione.it Una giornata da incorniciare per l'Istituto "Ettore Carafa" di Andria, protagonista assoluto delle finali provinciali di Atletica Leggera dei nuovi Giochi della Gioventù, andate in... Guarda le foto - facebook.com facebook Nuovi Giochi della Gioventù a.s. 2025/26 – Finale Regionale di Pallamano – 20 aprile 2026 c/o Palazzetto dello Sport PalaPajetta – Biella dlvr.it/TRx0hP x.com