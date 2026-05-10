Se il Ministero perde in causa e costringe il lavoratore al giudizio di ottemperanza si applica il principio della soccombenza

In una recente causa legale, un dipendente ha agito con l’assistenza di un avvocato per chiedere l’applicazione di un diritto riconosciuto dalla legge. Se il Ministero si oppone alla richiesta e la perde, si attiva il procedimento di ottemperanza, durante il quale si applica il principio della soccombenza. Questo principio stabilisce che la parte soccombente deve sostenere le spese legali e i costi del procedimento.

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