Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti ha ricevuto attenzione dopo che il Quirinale ha chiesto chiarimenti al Ministero della Giustizia, chiedendo di verificare la correttezza delle affermazioni fatte in merito. La notizia ha suscitato un acceso dibattito mediatico, con un articolo di un quotidiano nazionale che ha acceso i riflettori sulla vicenda, portando alla luce le polemiche sulla decisione del Colle.

Esplode il caso della grazia concessa dal Colle a Nicole Minetti, messa nel mirino di una campagna di stampa del “Fatto Quotidiano “. L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, una richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia: “ In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della giustizia: “Verificare se ha detto il falso”

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