Se il lavoratore peggiora il suo stato di salute a causa del lavoro per malattia preesistente c’è responsabilità del datore di lavoro?

Con ricorso la ricorrente agiva in Tribunale esponendo di essere stata adibita a mansioni incompatibili col proprio stato di salute, ciò che, unitamente all'espletamento del maggior orario di lavoro, aveva determinato le numerose assenze per malattia, da addebitare alla condotta omissiva di parte datoriale, che pur avendo avuto contezza dei suoi problemi di salute, avrebbe palesemente violato l'art. 2087 c.c., nonché il d.lgs 812008 e i principi costituzionali che obbligano il datore di lavoro ad assumere tutte le misure volte alla tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e, come tali, non sono computabili al fine della durata del periodo di comporto.

