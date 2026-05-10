Scuole campane 5 indagati per titoli falsi | al tribunale il processo

A Napoli è in corso un processo in tribunale riguardante cinque persone coinvolte in un caso di falsificazione di titoli scolastici. Le indagini hanno accertato che i falsari vendevano diplomi a circa 4.000 euro ciascuno, utilizzando un sistema di intermediari che gestivano le operazioni. Le autorità hanno identificato i principali soggetti coinvolti nelle pratiche illecite e hanno ricostruito le modalità di vendita e distribuzione dei titoli falsificati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come hanno fatto i falsari a vendere diplomi a 4mila euro?. Chi sono gli intermediari che gestivano il sistema delle falsificazioni?. Quanti precari sono stati già depennati dalle graduatorie provinciali?. Perché i titoli falsi sono emersi solo dopo le assunzioni del 2020?.? In Breve Falsificazioni costavano fino a 4mila euro tramite intermediari tra Sarno e Nocera Inferiore.. Verifiche scolastiche hanno già causato il depennamento di 20 precari dalle graduatorie provinciali.. Anomalie emerse nel 2020 durante i controlli sulle assunzioni in ruolo dell'ufficio scolastico.. Indagini coinvolgono circa 500 persone per questioni di competenza territoriale tra Salerno e Vallo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole campane, 5 indagati per titoli falsi: al tribunale il processo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Falsi medici per sfuggire al processo: 4 anni per il re delle truffeIl tribunale di Arezzo ha inflitto oggi una nuova condanna a quattro anni di carcere per Roberto Meocci, noto nelle cronache locali come il re delle... Milano, al via il processo per l'omicidio di Teresa Meneghetti al tribunale per i minorenniPrima udienza del processo che vede imputato il 15enne che il 14 maggio 2025 ha ucciso strangolandola la pensionata di 82 anni Teresa "Terry"...