Il tribunale di Arezzo ha condannato a quattro anni di carcere Roberto Meocci, conosciuto come il re delle truffe locali. La sentenza arriva dopo che l’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver falsificato documenti sanitari con l’obiettivo di evitare il processo. La vicenda riguarda un tentativo di manipolare le tempistiche della giustizia attraverso pratiche illecite.

Il tribunale di Arezzo ha inflitto oggi una nuova condanna a quattro anni di carcere per Roberto Meocci, noto nelle cronache locali come il re delle truffe, accusato di aver falsificato documenti sanitari per manipolare i tempi della giustizia. L’uomo, che aveva presentato certificati medici inesistenti con l’obiettivo di posticipare le udienze giudiziarie, dovrà inoltre versare 15 mila euro alla clinica coinvolta nel caso, oltre alle spese legali, in quanto parte civile del procedimento. L’inganno dei falsi certificati e la rete di finzioni costruita da Meocci. La vicenda che ha portato alla sentenza odierna nasce dalla capacità di Meocci di costruire una realtà parallela per scopi puramente strumentali ai suoi processi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falsi medici per sfuggire al processo: 4 anni per il re delle truffe

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