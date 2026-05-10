Scuola Sicura a Curtarolo | studenti tra soccorsi e prevenzione

A Curtarolo si è svolta un'iniziativa dedicata alla sicurezza scolastica, coinvolgendo studenti in attività di primo soccorso e prevenzione. Durante l'evento, gli studenti hanno partecipato a laboratori pratici su come intervenire in caso di emergenze mediche in classe. Sono stati inoltre affrontati i rischi legati all'uso digitale, con esercitazioni e approfondimenti sui comportamenti corretti online. L'obiettivo era promuovere consapevolezza e preparazione tra i giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui