Scuola Sicura a Curtarolo | studenti tra soccorsi e prevenzione
A Curtarolo si è svolta un'iniziativa dedicata alla sicurezza scolastica, coinvolgendo studenti in attività di primo soccorso e prevenzione. Durante l'evento, gli studenti hanno partecipato a laboratori pratici su come intervenire in caso di emergenze mediche in classe. Sono stati inoltre affrontati i rischi legati all'uso digitale, con esercitazioni e approfondimenti sui comportamenti corretti online. L'obiettivo era promuovere consapevolezza e preparazione tra i giovani.
? Domande chiave Come possono i ragazzi gestire un'emergenza medica in classe?. Quali rischi digitali hanno scoperto gli studenti durante i laboratori?. Chi sono i professionisti che hanno guidato le esercitazioni pratiche?. Perché la prevenzione del rischio idraulico è diventata una lezione scolastica?.? In Breve Progetto avviato ad aprile per coinvolgere i vari plessi scolastici di Curtarolo.. Collaborazione tra Protezione Civile, Croce Verde di Padova, Polizia e Carabinieri.. Formazione su rischio idraulico, incendi, terremoti e manovre di disostruzione vie aeree.. Approfondimenti su sicurezza stradale e contrasto al cyberbullismo tramite social network.🔗 Leggi su Ameve.eu
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