La Dieta Siciliana va a Scuola | prevenzione nutrizionale tra studenti e famiglie

È stato presentato al Salone delle Bandiere del Comune di Messina il libro “La Dieta Siciliana va a Scuola”, realizzato dalle dietiste del Sian dell’Asp di Messina, Maria Lidia Lo Prinzi e Noemi Vacirca. L’evento ha coinvolto studenti e famiglie, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione nutrizionale attraverso iniziative educational. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore sanitario.

È stato presentato al Salone delle Bandiere del Comune di Messina il libro “La Dieta Siciliana va a Scuola”, realizzato dalle dietiste del Sian dell’Asp di Messina, Maria Lidia Lo Prinzi e Noemi Vacirca. All’evento erano presenti, tra gli altri, il commissario straordinario dell’ASP di Messina Piero Mattei, il direttore generale Giuseppe Cuccì, la delegata del provveditore agli studi Rosaria Corona, il direttore dello staff della direzione generale Giancarlo Quattrone, dirigenti scolastici, referenti per l’educazione alla salute, studenti e rappresentanti delle istituzioni locali. La moderazione è stata affidata al giornalista Massimiliano Cavaleri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - “La Dieta Siciliana va a Scuola”: prevenzione nutrizionale tra studenti e famiglie Articoli correlati Prevenzione tra i banchi . Stop al fumo nella scuola. Medici e studenti insiemeL’Ordine provinciale dei medici investe sulla salute delle nuove generazioni, partendo dai banchi di scuola e affrontando un tema molto vicino ai... Prevenzione e screening nutrizionale in oncologiaLa malnutrizione oncologica è una condizione spesso sottovalutata, che compromette la tolleranza ai trattamenti e aumenta significativamente i costi... Approfondimenti e contenuti su Dieta Siciliana Argomenti discussi: San Giuseppe Santo protettore della Dieta Mediterranea e della biodiversità. La Dieta Siciliana va a Scuola presentato il libro al Comune di MessinaÈ stato presentato al Salone delle Bandiere del Comune di Messina il volume La Dieta Siciliana va a Scuola, realizzato dalle dietiste del SIAN dell’ASP ... canalesicilia.it Celebrando la dieta mediterranea in Sicilia: eventi, scuole e ristoranti coinvoltiPartecipa alla settimana dedicata alla dieta mediterranea in Sicilia: incontri, cene, laboratori nelle scuole e visite in campagna per conoscere ricette, prodotti e paesaggi ... tuobenessere.it