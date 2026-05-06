Scuola Leopardi | restyling fatto | Più sicura bella e sostenibile Festa con prof e studenti

La scuola media Giacomo Leopardi di via Mantegazza 1 ha concluso i lavori di restyling. I lavori hanno reso l’edificio più sicuro, più bello e più sostenibile. Ieri si è svolta una festa con la partecipazione di insegnanti e studenti, in occasione dell'inaugurazione del rinnovato plesso. La cerimonia ha visto il taglio del nastro e la presentazione delle modifiche apportate.

Fine dei lavori nel plesso di via Mantegazza 1 della scuola media Giacomo Leopardi. Ieri il taglio del nastro. Nell’intervento da due milioni di euro erano compresi 3500 metri quadri di cappotto, 1000 metri di infissi, isolamenti di copertura per 4500 metri e l’inserimento di valvole termostatiche all’inteno di tutto l’edificio. Il beneficio ambientale ottenuto equivale all’aver piantato 1200 alberi. Orgogliosa la dirigente scolastica Valeria Leonessa: "Ho l’onore di poter consegnare ai miei studenti una scuola più moderna, efficiente e gentile verso il pianeta. I lavori di riqualificazione energetica si basano sulla sostenibilità e il benessere dei nostri studenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola Leopardi: restyling fatto: "Più sicura, bella e sostenibile". Festa con prof e studenti Notizie correlate L'agricoltura sostenibile è sempre sicura e sostenibile? Risponde UnipiPisa, 9 marzo 2026 - I funghi del genere Trichoderma sono tra i principi attivi di natura biologica più diffusi in agricoltura sostenibile per... Scuola dell’infanzia più sicura. Con nuova recinzione e cancelliMONTECALVOLI Recinzione e nuovi cancelli alla scuola dell’Infanzia di Montecalvoli per "mettere in sicurezza il resede interno". Panoramica sull’argomento Si parla di: Scuola Leopardi: restyling fatto: Più sicura, bella e sostenibile. Festa con prof e studenti. Pesaro, Moderna e sostenibile: la scuola Leopardi rinnovata diventa un’eccellenzaPESARO - «Ora sarà una scuola più gentile verso il pianeta». La scuola è la secondaria di I grado G. Leopardi a Montegranaro-Muraglia dove ... corriereadriatico.it Scuola via Leopardi, demolizione rinviata a data da destinarsi: si torna in classe lunedì 27Nello giorno in cui sarebbe dovuta iniziare la demolizione della 'coda' della Don Milani, gli uffici comunali annunciano ritardi imprevisti chiedendo alla sindaca di revocare la sua ordinanza di chi ... primonumero.it