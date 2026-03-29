Mobilità docenti e ATA 2026 le info utili per compilare senza errori l’istanza QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Lunedì 30 luglio alle 17 | 30

È aperto il periodo per la presentazione delle domande di mobilità del personale docente e ATA per il 2026. Lunedì 30 luglio alle 17:30 si terrà un question time con il rappresentante della Cisl Scuola, disponibile in diretta. Sono disponibili informazioni pratiche per compilare correttamente le istanze, evitando errori.

È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente e per gli ATA. Per gli insegnanti c’è tempo fino al 2 aprile, mentre, per gli ATA, la scadenza è fissata per il 13 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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