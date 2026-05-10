scuola e futuro idee a confronto al san magno

Due eventi si sono svolti presso il San Magno a Legnano, coinvolgendo rappresentanti delle scuole locali e le istituzioni del territorio. Gli incontri hanno affrontato temi legati all’educazione e al ruolo delle scuole nel futuro della comunità, mettendo in evidenza l’importanza della collaborazione tra enti e il rapporto tra scuola e territorio. Sono stati momenti di confronto e dialogo tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di condividere idee e progetti.

Due appuntamenti che sono stati in grado di rappresentare al meglio il " cuore pulsante " delle istituzioni scolastiche che hanno sede a Legnano: la formazione, il dialogo con il territorio e la collaborazione tra istituzioni. Gli appuntamenti in questione sono quelli fissati all’interno della Civil Week, evento della durata di tre giorni sul tema Desiderio e Realizzazione di sé, promosso in collaborazione con l’Assemblea sinodale del Decanato di Legnano, e tra le scuole interessata alle iniziative c’era lo Ial, la scuola professionale che nella sede di Legnano forma giovani ragazzi in percorsi di formazione di pasticceria-panetteria, sala bar e aiuto cuochi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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