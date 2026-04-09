Venerdì 10 aprile alle 15 si terrà un trekking da San Mango Piemonte fino all’Eremo di San Magno, organizzato con l’obiettivo di coniugare sport, natura e spiritualità. L’escursione, intitolata “Sentieri dello sport – Trekking con il Rosario in mano”, prevede una camminata che si concluderà nel suggestivo luogo di culto. L’iniziativa coinvolge i partecipanti in un percorso che unisce attività fisica e momento di preghiera.

Un’iniziativa che unisce sport, natura e spiritualità: è in programma per venerdì 10 aprile alle ore 15 “ Sentieri dello sport – Trekking con il Rosario in mano ”, con partenza da San Mango Piemonte e arrivo presso il suggestivo Eremo di San Magno. L’evento è promosso dall’ Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero e Sport dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui la Parrocchia di SS. Nicola e Matteo, il Centro Missionario Diocesano, la Pastorale Familiare, la Pastorale Giovanile, l’Ufficio Catechistico, la Pro Loco di San Mango e l’Anspi (Comitato Zonale di Salerno). Un percorso tra natura e spiritualità. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - San Mango Piemonte, trekking verso l’Eremo di San Magno: fede e sport con il Rosario

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