Al via il corso di formazione per narrare le bellezze di Castrocielo e Colle San Magno

È iniziato il corso di formazione per Narratore Turistico delle Terre di Aquinum, rivolto a cittadini di Castrocielo e Colle San Magno. L’obiettivo del progetto è insegnare tecniche di narrazione per valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico delle due località. Il corso prevede incontri e attività pratiche, con l’intento di coinvolgere direttamente i partecipanti nella promozione del territorio.

Il percorso formativo è rivolto ai residenti dei due comuni e a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della storia e delle tradizioni locali e contribuire a raccontarle ai visitatori. Le lezioni si tengono presso il Monacato di Villa Eucheria e affrontano diversi temi legati alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio. Il programma prevede anche incontri dedicati alla scoperta di Castrocielo e Colle San Magno, insieme a momenti di turismo esperienziale che permettono di vivere e conoscere da vicino luoghi, tradizioni e paesaggi delle Terre di Aquinum.

Castrocielo e Colle San Magno, "Borghi da vivere"Castrocielo e Colle San Magno sono il cuore pulsante delle Terre di Aquinum, due paesi uniti da una storia antica, da tradizioni autentiche e da...

NARRATORE DELLE TERRE DI AQUINUM: Castrocielo e Colle San Magno. La buona accoglienza!!! 2º appuntamento: Mercoledì 4 marzo 2026 ore 15:00 e/o 17:00