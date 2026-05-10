Un paziente delle strutture ospedaliere ha scritto una lettera di ringraziamento ai medici e ai professionisti del reparto di ematologia, condividendo la sua esperienza. Nella comunicazione, ha raccontato di aver pensato all’eutanasia prima di ricevere cure, ma ora si sente vivo e riconoscente. La lettera viene resa pubblica per testimoniare il percorso e il supporto ricevuto durante il trattamento.

Un grazie ai professionisti delle Scotte attraverso una lettera firmata che pubblichiamo di seguito: "Oltre dieci anni fa dopo una partita a tennis, io super sportivo felice e dopo una settimana con una perenne stanchezza, non mi ero ripreso della fatica e decisi di fare delle analisi del sangue, dalle quali risultarono delle anomalie e che mi fecero recare a Siena al policlinico Santa Maria alle Scotte, nel reparto di ematologia, per accertamenti più approfonditi. L’esito della diagnosi fu per me uno shock spaventoso e se non fossi intervenuto celermente avrei avuto pochi mesi di sopravvivenza. Dopo un onesto colloquio chiarificatore con il...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scotte, il grazie a Ematologia: "Pensavo all’eutanasia... sono vivo"

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