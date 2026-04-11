Viola Menichetti tra i nuovi Alfieri della Repubblica il papà | Sono vivo grazie al suo coraggio È molto emozionata per il riconoscimento

Il 11 aprile 2026, a Milano, è stato annunciato che Viola Menichetti è tra i nuovi Alfieri della Repubblica. Sua padre ha dichiarato che è vivo grazie al suo coraggio e alla sua prontezza d'animo, aggiungendo che la ragazza è molto emozionata per il riconoscimento ricevuto. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse autorità e ha sottolineato il valore dell'atto di coraggio compiuto dalla giovane.

Milano, 11 aprile 2026 – “Mia figlia Viola con il suo coraggio e la sua prontezza d'animo mi ha salvato la vita”. È molto emozionato Marco Menichetti, il papà della ragazza di San Donato Milanese (Milano) che è stata nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella 'Alfiere della Repubblica', proprio per il coraggio e l'altruismo dimostrato in montagna dove ha salvato la vita al padre, caduto in un dirupo d i 50 metri. https:www.ilgiorno.itcronacaalfieri-repubblica-j4gohr78 “Viola è molto contenta per avere ricevuto questa onorificenza perché ha un grande rispetto per le istituzioni - ha raccontato il genitore all’ Ansa -. Ora vediamo solo gli aspetti positivi di questo brutto incidente e anche lei, che è molto riservata, è consapevole che viene vista come un esempio positivo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Viola Menichetti tra i nuovi Alfieri della Repubblica, il papà: “Sono vivo grazie al suo coraggio. È molto emozionata per il riconoscimento” Volontariato, poesia, coraggio: ecco i nuovi Alfieri della Repubblica(Adnkronos) – Disponibilità nell'aiutare amici disabili, coraggio nel salvare genitori e coetanei in pericolo di vita, sensibilità nell'interpretare... Gama emozionata dopo l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica: «Sono felice, onorata e commossa. Grazie Presidente» di Redazione JuventusNews24Sara Gama è apparsa molto emozionata dopo aver ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio...