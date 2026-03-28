Ematologia lavori di ristrutturazione del reparto grazie ad AIL Arezzo Federico Luzzi

Arezzo si prepara a rinnovare il reparto di ematologia grazie a un intervento finanziato da AIL Arezzo Federico Luzzi. I lavori di ristrutturazione sono in corso e mirano a migliorare gli spazi dedicati alle cure e alla ricerca in questa specialità. La struttura si aggiornerà per offrire un servizio più efficiente e adeguato alle esigenze dei pazienti e del personale medico.

Arezzo, 28 marzo 2026 – . I lavori sono stati finanziati dalla sezione aretina di AIL Nove stanze, tutte dotate di una anticamera accessoriata di lavandino per igienizzare le mani prima di entrare in visita ai propri cari ricoverati nel reparto di Ematologia. Stanze singole concepite per garantire non solo la privacy del paziente ma soprattutto la loro protezione da agenti patogeni esterni, un luogo in cui curarsi e assumere le terapie nella più totale sicurezza per il paziente fragile. I lavori di ristrutturazione hanno consentito di creare un piccolo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ematologia, lavori di ristrutturazione del reparto grazie ad AIL Arezzo Federico Luzzi Articoli correlati L'Ail a sostegno dei pazienti dell'ospedale di Cona, donati strumenti al reparto di EmatologiaNella giornata di giovedì 12, Ail ha donato all’Azienda ospedaliera, e in particolare all’unità operativa di Ematologia, nuove strumentazioni... San Pio, elogi al reparto di ematologia: “Grazie Morgante per il ritorno della dottoressa D’Amico”Un ringraziamento speciale al Direttore Generale Maria Morgante dell’AORN San Pio, al personale medico e sanitario giunge da un paziente (M. Ematologia, lavori di ristrutturazione del reparto grazie ad AIL Arezzo Federico Luzzi