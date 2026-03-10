Una donna incinta ha scoperto di avere un tumore durante la gravidanza grazie a un intervento chirurgico. La gravidanza, ancora in corso, ha permesso di individuare una massa che altrimenti sarebbe rimasta sconosciuta. La donna ha dichiarato che senza questa gravidanza non avrebbe saputo dell’esistenza del tumore. La notizia è stata resa nota oggi a Bologna.

Bologna, 10 marzo 2026 – “Mia figlia mi ha salvato la vita: se non ci fosse stata questa gravidanza io non avrei saputo che c’era questa massa che cresceva nel mio ovaio”. Francesca Mecozzi, 38 anni, di Pesaro, che lavora alle dipendenze di un bar, alla 17ma settimana di gravidanza ha scoperto di avere un tumore all’ovaio “che cresceva a grande velocità, a quel punto è stato necessario intervenire e sono stata mandata al Sant’Orsola di Bologna. Sono una persona positiva quindi, nonostante la preoccupazione perché non c’era solo la mia vita in ballo, ma anche quella della bambina, ho sempre avuto fiducia. Devo dire che è stata un’esperienza veramente enorme – sottolinea – perché in sala operatoria c’erano due vite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Francesca, operata di tumore incinta. "Mia figlia deve ancora nascere e mi ha già salvato la vita"

