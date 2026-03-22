Ha la vista sfocata mentre si trucca | 47enne inglese scopre raro tumore cerebrale dietro l’occhio

Una donna inglese di 47 anni ha notato una visione sfocata mentre si truccava e ha deciso di consultare un medico. Dopo gli esami, è stata diagnosticata con un raro meningioma, un tumore che si trova dietro l’occhio sinistro. La scoperta è avvenuta grazie ai sintomi che hanno portato alla diagnosi.

La 47enne inglese Shelley Whittaker ha scoperto di avere un raro meningioma dietro l’occhio sinistro. Si è accorta di qualcosa che non andava soprattutto quando si truccava. Un tumore che potrebbe essere collegato a contraccettivi iniettabili assunti da anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Sanità d’eccellenza allo "Spaziani": rimosso tumore cerebrale passando dall'occhio Tumore alle ovaie, la scienza scopre come si diffonde velocementeIl cancro ovarico, il più letale fra le neoplasie ginecologiche, si diagnostica solitamente solo quando è in stato avanzato.