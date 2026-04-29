Madre e figlia avvelenate a Campobasso l'ipotesi della ricina sciolta nell'acqua durante la cena del 23 dicembre

Una donna di 50 anni e la sua figlia di 15 anni sono morte a Campobasso a causa di un avvelenamento. Le indagini si concentrano sull’ipotesi che la sostanza tossica, identificata come ricina, sia stata sciolta nell’acqua utilizzata durante la cena del 23 dicembre. La morte delle due donne è stata confermata dagli accertamenti medici, mentre le autorità continuano a indagare sulle cause precise del decesso.

La ricina che ha causato l'avvelenamento e la morte di Antonella Di Vita, 50 anni, sua figlia Sara, 15 anni, a Campobasso, potrebbe essere stata sciolta nell'acqua utilizzata per la cena del 23 dicembre.🔗 Leggi su Fanpage.it

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