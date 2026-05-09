A Pozzuoli, nelle palazzine popolari, è stato trovato un arsenale nascosto all’interno di un ascensore. Durante un intervento delle forze dell’ordine, sono stati sequestrati droga ed esplosivi. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità, che hanno messo sotto sequestro gli oggetti trovati. L’indagine riguarda il possibile utilizzo di quell’ascensore come punto di deposito per attività illegali.

Un vero e proprio nascondiglio della criminalità scoperto all’interno di un ascensore nelle palazzine popolari di Pozzuoli. È il risultato di un controllo del territorio eseguito all’alba dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Pozzuoli, impegnati in un servizio straordinario contro la criminalità organizzata. I militari stavano percorrendo via Cicerone quando hanno notato un portone spalancato e una luce accesa all’interno di uno stabile. Un dettaglio sospetto che ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo. Entrati nell’edificio, i militari hanno ispezionato le scale e gli ascensori, fino alla scoperta shock: nel vano di uno degli impianti era stato nascosto un piccolo arsenale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, scoperto arsenale della criminalità in un ascensore: sequestrati droga ed esplosivi

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