Scoperta una nuova specie di pinguino Papua nascosta tra le remote isole Kerguelen | è la prima da oltre un secolo
Una nuova specie di pinguino Papua è stata scoperta tra le isole Kerguelen, nell’Oceano Indiano. Questa scoperta rappresenta il primo esempio di una specie completamente inedita di pinguino identificata in oltre un secolo. La presenza di questa specie è stata confermata attraverso studi condotti nelle aree più remote dell’arcipelago, dove l’animale vive esclusivamente. La scoperta apre nuovi spunti sul biodiversità di queste zone isolate.
Scoperta una nuova specie di pinguino Papua che vive tra le remote isole Kerguelen, nell’OCeano Indiano: è la prima specie completamente inedita descritta da oltre 100 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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