Vive nei muri Scoperta una nuova specie di ragno! Attenti a questi punti

È stata scoperta una nuova specie di ragno che vive nei muri, caratterizzata da dimensioni ridotte e comportamenti sorprendenti. Questo piccolo predatore si distingue per alcune abilità uniche e ha un curioso legame con la musica, che ha attirato l’attenzione degli studiosi. La scoperta ha portato all’identificazione di punti specifici dove questa specie si nasconde e si muove, suscitando interesse tra gli appassionati di biologia e fauna urbana.

Un minuscolo predatore capace di sorprendere per le sue abilità e per il curioso legame con la musica. Si chiama Pikelinia floydmuraria ed è una nuova specie di ragno individuata in Colombia, che deve il suo nome a un evidente richiamo alla band Pink Floyd e al celebre album The Wall. Il riferimento non è casuale, ma lega in modo diretto l’habitat dell’animale, che vive nelle fessure dei muri, all’immaginario evocato dal disco. La scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica Zoosystematics and Evolution, aggiunge un nuovo tassello alla conoscenza della biodiversità urbana. Nonostante le dimensioni ridotte, comprese tra i tre e i quattro millimetri, questo ragno mostra caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante per la comunità scientifica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Vive nei muri”. Scoperta una nuova specie di ragno! Attenti a questi punti Notizie correlate La nuova specie di ragno scoperta in Colombia rende omaggio a “The Wall” dei Pink Floyd: vive nei muri delle caseScoperto in Colombia Pikelinia floydmuraria, un minuscolo ragno che vive nei muri in ambiente urbano: il nome è un omaggio ai Pink Floyd e al celebre... Conferenza stampa Buruk pre Galatasaray Juve: «Ci aspettiamo una gara dura. Con Spalletti sta diventando una squadra imprevedibile. Dobbiamo stare attenti a questi calciatori»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La nuova specie di ragno scoperta in Colombia rende omaggio a The Wall dei Pink Floyd: vive nei muri delle case; Un'altra specie di ragno che vive nei muri, dedicata ai Pink Floyd. Vive nei muri. Scoperta una nuova specie di ragno! Attenti a questi puntiUn minuscolo predatore capace di sorprendere per le sue abilità e per il curioso legame con la musica. Si chiama Pikelinia floydmuraria ed è una nuova specie ... thesocialpost.it Un'altra specie di ragno che vive nei muri, dedicata ai Pink FloydDedicato ai Pink Floyd un nuovo ragno scoperto in Colombia: è lungo pochi millimetri ma è in grado di catturare prede fino a sei volte più grandi. Il suo nome è Pikelinia floydmuraria, un chiaro ... ansa.it “Una donna che vive quest’epoca: cioè sia una potenziale vittima, sia una di quelle che restano”. Si descrive così Kim Bohyun, autrice di Sangue Madre (Mercurio Books), un thriller dagli elementi soprannaturali che guarda ai paradossi della società contempo - facebook.com facebook Venter, l'uomo che sognava di creare "macchine vive": "Gioco a fare Dio Chi dice che stia giocando" x.com