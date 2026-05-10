Scoperta di ordigni e hashish in un ascensore a Rione Toiano Pozzuoli

Nella zona di Rione Toiano a Pozzuoli, le forze dell'ordine hanno trovato alcuni ordigni e una quantità di hashish all’interno di un ascensore. L’operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di dispositivi esplosivi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le verifiche del caso. La scoperta segue recenti controlli di routine nella zona.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sono le prime luci dell’alba quando i carabinieri del nuclei operativi della compagnia di Pozzuoli sono attivi in un servizio di controllo del territorio. La pattuglia si trova in via Cicerone e nota un portone aperto con una luce accesa, un dettaglio insospettabile in un contesto di edilizia popolare. Questo colpo di scena li spinge a entrare nell’edificio per un’ispezione. La situazione si evolve rapidamente. Salendo le scale, i carabinieri scrutano ogni angolo, consapevoli che in situazioni come queste nulla deve essere trascurato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Scoperta di ordigni e hashish in un ascensore a Rione Toiano, Pozzuoli. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pozzuoli, ordigni ed hashish nascosti in un ascensore a ToianoRione Toiano, scoperti ordigni esplosivi e hashish in un vano ascensore: sequestro dei Carabinieri Pozzuoli, il controllo all’alba nel Rione Toiano È... Pozzuoli, armi e droga nell’ascensore: un arrestoPOZZUOLI (NAPOLI), 16 APRILE 2026 – Armi, droga e denaro nascosti in un vano ascensore: è quanto scoperto dai carabinieri della sezione operativa...