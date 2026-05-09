Pozzuoli ordigni ed hashish nascosti in un ascensore a Toiano

All’alba, i Carabinieri hanno effettuato un controllo nel Rione Toiano di Pozzuoli, trovando in un vano ascensore ordigni esplosivi e hashish. Gli oggetti sono stati sequestrati e si stanno svolgendo ulteriori accertamenti. La zona è stata interessata da un intervento delle forze dell’ordine per verificare la presenza di sostanze illegali e materiali pericolosi.

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Rione Toiano, scoperti ordigni esplosivi e hashish in un vano ascensore: sequestro dei Carabinieri. Pozzuoli, il controllo all’alba nel Rione Toiano. È ancora buio quando i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Pozzuoli entrano in azione durante un servizio di controllo del territorio nel Rione Toiano. La pattuglia percorre via Cicerone quando, in lontananza, attira l’attenzione un portone spalancato e una luce accesa all’interno di un edificio. Uno stabile anonimo, uno dei tanti del quartiere di edilizia popolare. Un dettaglio che spinge i militari a fermarsi e ad approfondire. L’ispezione dello stabile e la scoperta nel vano ascensore.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pozzuoli, ordigni ed hashish nascosti in un ascensore a Toiano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pozzuoli, scoperto arsenale della criminalità in un ascensore: sequestrati droga ed esplosiviUn vero e proprio nascondiglio della criminalità scoperto all’interno di un ascensore nelle palazzine popolari di Pozzuoli. Pozzuoli, armi e droga nell’ascensore: un arrestoPOZZUOLI (NAPOLI), 16 APRILE 2026 – Armi, droga e denaro nascosti in un vano ascensore: è quanto scoperto dai carabinieri della sezione operativa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli e provincia sotto assedio tra droga, violenza ed esplosivi: raffica di blitz da Pozzuoli a Scampia; CARABINIERI DI NAPOLI * : RIONE TOIANO: SCOPERTA UNA BASE CRIMINALE CON ESPLOSIVI E DROGA NEL VANO ASCENSORE; Blitz in un condominio, trovati diversi ordigni: sul posto intervengono gli artificieri; Pozzuoli, scoperto arsenale della criminalità in un ascensore: sequestrati droga ed esplosivi. Pozzuoli, ordigni esplosivi e hashish nascosti in un vano ascensore al Rione ToianoSequestro dei Carabinieri durante un controllo del territorio: trovati un chilo e mezzo di hashish e due ordigni artigianali ... ilgazzettinovesuviano.com Pozzuoli, arsenale nascosto nel vano ascensore: trovati esplosivi e droga al Rione ToianoPozzuoli, arsenale nascosto nel vano ascensore: carabinieri trovato esplosivi e sostanza stupefacente al Rione Toiano ... ilgiornalelocale.it Aperitivo mar limone Pozzuoli top x.com