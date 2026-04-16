Nella giornata del 16 aprile 2026, a Pozzuoli, i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato un uomo di 38 anni, già sottoposto a misura di libertà vigilata. Durante un controllo, hanno trovato armi, droga e denaro nascosti in un vano dell’ascensore di un edificio. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti.

POZZUOLI (NAPOLI), 16 APRILE 2026 – Armi, droga e denaro nascosti in un vano ascensore: è quanto scoperto dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli, che hanno arrestato un 38enne del posto, già sottoposto a misura di libertà vigilata. L’intervento è scattato durante un servizio antidroga in via Saba, a Monteruscello, dove i militari hanno notato una cessione di stupefacente. Fermato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina e 65 euro in contanti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura. Le successive verifiche hanno portato i carabinieri nell’abitazione del 38enne, dove è stata rinvenuta una chiave utilizzata per l’accesso ai vani ascensore.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pozzuoli, armi e droga nell’ascensore: un arresto

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