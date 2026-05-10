Scontro tra tir sotto cocaina | Cassazione conferma la condanna

La Cassazione ha confermato la condanna relativa a uno scontro tra due tir coinvolti in un episodio di traffico di cocaina. La causa dello scontro non è stata specificatamente dettagliata, né sono stati forniti elementi sulle cause dell’incidente. La difesa non ha ottenuto la sospensione della pena attraverso lavori di pubblica utilità, come richiesto durante il procedimento. La sentenza chiude così il percorso giudiziario sul caso.

? Domande chiave Come ha causato lo scontro tra i due mezzi pesanti?. Perché la difesa non ha ottenuto i lavori di pubblica utilità?. Quali prove hanno confermato la presenza di cocaina nel sangue?. Cosa ha stabilito la Cassazione sulla validità della perizia medica?.? In Breve Difesa guidata dall'avvocata Elena Augustin di Prato contesta la perizia del Gip.. Articolo 187 Codice della Strada impedisce lavori di pubblica utilità alla donna.. Analisi cliniche presso l'ospedale di Lucca confermano alte dosi di cocaina.. Sentenza definitiva chiude il caso giudiziario iniziato con il sinistro ad Altopascio.. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per una donna di 57 anni originaria di Siena, responsabile di un violento scontro tra due mezzi pesanti sull’autostrada A11 nei pressi del casello di Altopascio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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