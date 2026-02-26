Maestra morta nello schianto sulla Statale | automobilista condannato

Un incidente sulla Statale ha portato alla morte di una maestra, coinvolgendo un’automobile. L’automobilista responsabile è stato giudicato colpevole e condannato a oltre cinque anni di reclusione. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle responsabilità di quanto accaduto. La sentenza mette fine a un procedimento che ha tenuto banco nelle ultime settimane.

È stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Giovanni Paloschi, riconosciuto colpevole di omicidio stradale per il tragico incidente in cui perse la vita Tecla Pluda. La sentenza è stata pronunciata dal giudice del Tribunale di Brescia, Alessandro D'Altilia, che ha disposto anche la sospensione della patente di guida.