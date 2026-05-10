Scontro frontale su SS 235 | 7 feriti tra cui 3 bambini a Corte Palasio

Un incidente frontale sulla strada statale 235 ha coinvolto diverse vetture, causando sette feriti, tra cui tre bambini. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto uno dei feriti dalle lamiere dell’auto coinvolta. La dinamica dello scontro ha coinvolto tre veicoli, con la terza auto che avrebbe avuto un ruolo nel verificarsi dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

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? Domande chiave Come sono riusciti i soccorritori a estrarre il ferito dalle lamiere?. Quale dinamica ha coinvolto la terza auto nello scontro frontale?. Perché quel tratto della SS 235 è considerato così pericoloso?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità causate dal violento impatto?.? In Breve Sette feriti in codice giallo tra cui tre minori di 4, 11 e 14 anni.. Soccorsi coordinati da Soreu Pianura con due elisoccorsi da Milano e Bergamo.. Intervento dei Vigili del Fuoco di Lodi per estrarre un ferito dalle lamiere.. Chiusura totale della SS 235 per rilievi della Polizia Stradale di Lodi.. Sette persone sono rimaste ferite lungo la statale 235 a Corte Palasio nel tardo pomeriggio di questa domenica 10 maggio 2026, dopo che un violento scontro frontale ha coinvolto tre automobili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro frontale su SS 235: 7 feriti tra cui 3 bambini a Corte Palasio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Corte Palasio, frontale tra due auto: sette feriti tra cui tre bambiniCorte Palasio (Lodi), 10 maggio 2026 – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la statale 235, nel territorio comunale di Corte... Scontro frontale sulla SS189: 10 feriti, tra cui 3 bambiniDieci persone sono rimaste ferite nell’impatto tra due auto sulla statale 189, in territorio agrigentino.