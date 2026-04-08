Un incidente si è verificato sulla statale 189 in provincia di Agrigento, coinvolgendo due veicoli. Nell’impatto frontale, dieci persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per assistere i feriti e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Dieci persone sono rimaste ferite nell’impatto tra due auto sulla statale 189, in territorio agrigentino. Lo scontro ha coinvolto un Fiat Freemont e un Volkswagen Multivan, portando al ricovero di diversi passeggeri, tra cui tre minori. Il bilancio dei traumi include tre bambini di 3, 8 e 12 anni. I soccorsi del 118 hanno trasportato tutti i coinvolti presso le strutture ospedaliere della zona per i necessari controlli medici. Dinamiche di viaggio e profili dei coinvolti. A bordo del Volkswagen viaggiavano un uomo di 55 anni proveniente da Cammarata e due donne, rispettivamente di 37 e 63 anni. Queste ultime, pur essendo originarie di Agrigento, risiedono in Germania e si trovavano in Sicilia per un periodo di vacanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro frontale sulla SS189: 10 feriti, tra cui 3 bambini

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