Scontro auto-moto la Vespa finisce incastrata sotto il guardrail | ferito un 21enne
Nella serata di ieri, a Salò, un giovane di 21 anni è stato coinvolto in un incidente stradale. La Vespa su cui viaggiava è finita prima contro un'auto, poi sotto un guardrail. L’episodio ha causato ferite al conducente, che è stato soccorso dai servizi sanitari. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti per gli accertamenti di rito.
È finito prima contro un'auto e poi sotto il guardrail. Ha fatto temere il peggio il brutto incidente che nella serata di ieri ha visto protagonista, in quel di Salò, un giovane di 21 anni. Non erano ancora scoccate le 20.30 e il giovane stava percorrendo Via del Panorama in sella alla sua Vespa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Notizie correlate
Cade dalla moto e finisce contro il guardrail: ferito un 63enneUn motociclista di 63 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di sabato, poco prima delle 15.
Leggi anche: A2, auto sbanda e finisce contro il guardrail: un ferito