Scontro auto-moto la Vespa finisce incastrata sotto il guardrail | ferito un 21enne

Nella serata di ieri, a Salò, un giovane di 21 anni è stato coinvolto in un incidente stradale. La Vespa su cui viaggiava è finita prima contro un'auto, poi sotto un guardrail. L’episodio ha causato ferite al conducente, che è stato soccorso dai servizi sanitari. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti per gli accertamenti di rito.

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