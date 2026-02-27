A2 auto sbanda e finisce contro il guardrail | un ferito

Ieri sera sull'A2 del Mediterraneo, all’altezza di Polla, un’auto ha sbandato e si è schiantata contro il guardrail. L’incidente ha provocato un ferito, che è stato soccorso sul posto. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo.

Brutto incidente, ieri sera, sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza di Polla. Per cause da accertare, un'auto è sbandata, finendo contro un guardrail. Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere e condurre in ospedale il conducente ferito. Indaga, dunque, la Polizia Stradale per far luce sul.