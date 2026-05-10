Scontri Remigrazione | Profanata una giornata sacra per la città
La situazione tra le forze politiche resta tesa dopo gli scontri legati alla gestione della giornata dedicata alla memoria. Il responsabile nazionale di Forza Italia Giovani ha commentato la vicenda criticando le scelte logistiche delle autorità e accusando le tifoserie ideologiche di aver contribuito ad aggravare il clima di tensione. La polemica si mantiene viva, senza segnali di smorzamento, mentre la città si confronta con le conseguenze di quanto accaduto.
Non si placa la polemica politica. A intervenire sul clima di scontro è Daniele Aiello, responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Giovani (FIG), che punta il dito contro le "tifoserie ideologiche" e le scelte logistiche delle autorità.La condanna degli opposti estremismiPer il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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