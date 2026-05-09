Rischio scontri a Bologna presidio di Remigrazione e manifestazione in zona stadio | la diretta

Oggi a Bologna si sono svolti due eventi in piazza della Pace che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Da un lato, un presidio organizzato da associazioni legate a Remigrazione, dall’altro una manifestazione di protesta promossa dagli attivisti di BoloResiste. La presenza di entrambe le iniziative ha creato un clima di tensione che ha portato a un costante monitoraggio da parte delle forze di sicurezza.

Bologna, 9 maggio 2026 – Alta tensione oggi a Bologna per il duplice appuntamento in piazza della Pace che porta con sé un elevato rischio scontri: da una parte il presidio di Remigrazione e dall’altra la già annunciatissima contro-manifestazione degli attivisti di BoloResiste. Già dal primo pomeriggio l’area è stata blindata dalle forze dell’ordine (i divieti di sosta sono attivi da questa mattina), ma il clou inizia alle 16: sul selciato della piazza da ieri campeggia la scritta a caratteri cubitali “Remigra i fasci” accompagnata dal simbolo del movimento ‘No Kings’. Poche ore più tardi, intorno alle 18, praticamente nelle stesse strade...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tensioni a Bologna, lancio di oggetti e petardi contro la Polizia - idranti sui manifestanti

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