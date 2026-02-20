Il rapporto tra i Savoia e la città una giornata di studi alla Capellini
I Savoia hanno frequentato La Spezia per motivi di salute, portando con sé tradizioni e abitudini che ancora si ricordano. Un esempio concreto è l’ex albergo Croce di Malta, oggi sede della Fondazione Carispezia, dove si svolge una giornata di studi dedicata a questo legame. Qui si rivivono storie di visite e incontri tra i sovrani e i cittadini, spesso collegati alle cure termali. La presenza reale ha lasciato tracce nel tempo, ancora visibili nel patrimonio della città. La giornata ripercorre queste vicende storiche e culturali.
La presenza dei Savoia alla Spezia. Ci sono luoghi che hanno una lunga storia da raccontare, all’ex albergo Croce di Malta, attuale sede della Fondazione Carispezia, per dare un esempio i Savoia andavano "a far le bagnature". Di queste informazioni e molto altro tratterà il convegno di studi dal titolo ’I Savoia alla Spezia e in Liguria’ organizzato dall’ Accademia Capellini e in programma oggi, a partire dalle 9,30 nella sede spezzina dell’associazione, in via XX Settembre. Nel corso della giornata si parlerà con esperti della presenza e dell’azione della ex casa regnante Savoia, a Spezia anche in Liguria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
