Savino Del Bene ko a Milano | ma è una sconfitta indolore

Il match tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Volley si è concluso con una netta vittoria di Milano, che ha conquistato tutti e tre i set. La causa principale è stata la buona condizione fisica dei padroni di casa, che hanno dominato in attacco e in battuta. Savino Del Bene ha mostrato qualche difficoltà in ricezione, permettendo a Milano di controllare il gioco. La partita ha offerto spunti interessanti per le prossime sfide.

Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Volley: 3-0 (25-19, 25-21, 25-23) NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin (L2), Bosio 1, Modesti n.e., Pietrini 10, Sartori 4, Danesi 7, Kurtagic n.e., Cagnin, Lanier n.e., Egonu 27, Akimova 1, Piva 15, Fersino (L1). All. Lavarini. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis 1, Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 11, Franklin 10, Ribechi, Bosetti 2, Ognjenovic n.e., Mancini 10, Graziani 8, Nwakalor n.e., Antropova n.e., Weitzel n.e.. All.: Gaspari. ARBITRI: Saltalippi – Giardini MILANO – Nella 26esima e ultima giornata della regular season di Serie A1, 41esima partita stagionale, la Savino Del Bene Volley di coach Gaspari viene sconfitta per 3-0 sul campo della Numia Vero Volley Milano.